State of Play: nuovi rumor sull’evento pre-E3 2019

Lo State of Play previsto da Sony Interactive Entertainment prima dell’E3 2019 potrebbe ancora essere in programma. Se il primo rumor non ha trovato le dovute conferme, c’è un insider che invece sembrerebbe avere un biglietto da visita che fa ben sperare nel possibile annuncio di Sony nel corso di questi giorni. Tale “The Hunter” infatti ha ri-condiviso tramite Twitter un suo vecchio post, sfuggito a molti nei precedenti giorni, ma dall’importanza assoluta. Il redattore infatti aveva segnalato alcuni giorni fa l’arrivo della Beta di NioH e soprattutto, l’annuncio della data d’uscita di Death Stranding.

State of Play: menzionata anche PlayStation 5

Secondo il tweet, lo State of Play di giugno (che potrebbe arrivare anche dopo l’E3) ci darà aggiornamenti su The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima. Inoltre, il tweet parla anche di nuove informazioni relative a PlayStation 5, anche se non è stato specificato se verranno diffuse o meno durante lo show di Sony, oppure se arriveranno in un’altra occasione. Vi invitiamo a seguirci per tutti i movimenti della società giapponese.