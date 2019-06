Death Stranding: dettagli sul comparto audio della versione giapponese

Death Stranding sta ricevendo numerosi dettagli dopo il reveal della sua data d’uscita, prevista l’8 novembre 2019. L’esclusiva PlayStation 4 in sviluppo presso Kojima Productions ha ricevuto un’informazione molto importante, diffusa direttamente dal suo creatore, Hideo Kojima. Il maestro ha parlato della versione giapponese dell’action-game, nello specifico, del comparto audio e dei sottotitoli presenti.

La versione nipponica del titolo presenterà sia l’audio giapponese che quello inglese, con quest’ultimo che includerà anche i sottotitoli in lingua giapponese. Per quanto riguarda la versione italiana, sicuramente verranno proposti i sottotitoli in lingua nostrana, mentre per quanto riguarda il doppiaggio, al momento non son ostate diffuse informazioni sul possibile adattamento. Dato che tutte le esclusive di Sony sono state offerte con il doppiaggio italiano, ci sono buone sperante che anche il gioco con protagonista Sam Bridges possa ricevere lo stesso trattamento.

No worries! Japanese version of DEATH STRANDING will have both original voice (English) with Japanese subtitles and Japanese voice over.👍🌈🦀🤩🐟😭☔️😍

TOMORROW IS IN YOUR HANDS✋ pic.twitter.com/qFoTNLs7qC

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) May 30, 2019