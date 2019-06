Call of Duty Modern Warfare: il reveal trailer ha fatto il botto di visualizzazioni

Call of Duty Modern Warfare è stato svelato al Mondo intero la scorsa settimana, ma in pochissimi giorni il reveal trailer del nuovo FPS targato Activision e Infinity Ward ha superato su YouTube le venti milioni di visualizzazioni (trailer ufficiale sul canale YouTube del gioco). Ma le notizie legate al titolo in arrivo il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC non sono ancora terminate.

Taylor Kurosaki, il direttore narrativo di Infinity Ward, ha annunciato che la colonna sonora del titolo verrà composta da Sarah Schachne, che dopo aver lavorato su quella di “Intinite Warfare”, fa il suo ritorno. Tra i lavori di spicco della compositrice, figurano le colonne sonore di Assassin’s Creed Origins ed Anthem. Dunque, aspettiamoci un comparto audio di tutto rispetto.

It’s been a fantastic week sharing @CallofDuty #ModernWarefare with the world. One more BIG surprise to unveil is we’re honored to have @SarahSchachner, once again, as our composer. Love you, Sarah!

— Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) June 2, 2019