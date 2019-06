Doraemon Story of Seasons: nuovo trailer con le interazioni degli abitanti del villaggio

Poche ore fa Bandai Namco ha rilasciato un gameplay trailer di Doraemon Story of Seasons, gestionale di vita in una fattoria ambientato nel mondo creato da Fujiko F. Fujio. Il trailer si concentra su un altro aspetto importante del titolo, vale a dire l’interazione con gli abitanti del villaggio, tra un “Konnichiwa” e i lavori da compiere.

Doraemon Story of Seasons: nuovo trailer in giapponese

Questo cross over tra le meccaniche di Story of Seasons di Marvelous e l’universo creato da Fujiko F. Fujio, porteranno Doraemon, Nobita e i suoi amici a gestire una fattoria, con l’aiuto dei celebri gadget del gatto spaziale. Ricordiamo che al momento l’uscita del gioco è prevista per il Giappone, su Nintendo Switch il 13 giugno, e su Switch e PC (via Steam) in America e Europa per questo autunno.