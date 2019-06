Oppo presenta smartphone con camera interna al display

Poche ore fa la nota azienda Oppo ha svelato il prototipo del primo smartphone al mondo dotato di camera frontale interna al display. Esso difatti presenta un display full screen sprovvisto di qualsivoglia notch e il corpo del device non include alcuna camera con meccanismo pop-up.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲 You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) June 3, 2019

All’interno del video postato sulla pagina ufficiale Twitter di Oppo viene quindi mostrato un prototipo di uno smartphone non ancora identificato. Quest’ultimo potrebbe essere il primo modello della compagnia dotato di camera interna al display, o semplicemente un prototipo rappresentativo, non destinato alla vendita. Tuttavia Oppo è stata la prima, ma non la sola compagnia a presentare un device del genere, in quanto la rivale Xiaomi appena poche ore dopo ha postato un video ritraente uno smartphone con camera interna perfettamente funzionante.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go…introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019

Quest’ultimo appare decisamente più avanzato rispetto a quello presentato da Oppo, segno che Xiaomi e molte altre aziende potrebbero puntare in maniera decisa a questo nuovo tipo di camere frontali, uccidendo definitivamente notch e fotocamere cut-out.

Oppo e Xiaomi lanceranno smartphone dotati di camera frontale interna al display

Non rimane quindi altro che attendere che le 2 aziende rilascino sul mercato questo nuovo tipo di device e sperare che le rivali facciano altrettanto.