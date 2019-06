Monster Hunter World Iceborn: tre filmati per i diversi tipi di arma

In questi giorni sul canale YouTube di Capcom stanno uscendo diversi video delle armi di Monster Hunter World e di come sono state riviste per l’espansione Iceborn. Sul canale ufficiale del gioco sono stati pubblicati tre filmati (potete vederli tutti quanti in fondo alla notizia) che mostrano i tre tipi diversi di arma presenti all’interno del GDR.

Monster Hunter World Iceborn: tutte le armi riviste con il clutch claw

Nello specifico, sono divise in: armi pesanti (spadone, martello, lancia, lancia-fucile, balestra pesante), armi leggere (spada & scudo, doppie lame, spada lunga, balestra leggera) e armi tecniche (spadascia, lama caricata, falcione insetto, corno da caccia, arco). Tutte quante sono state riviste con il cutch claw, il rampino che arriverà insieme all’espansione. Ricordiamo che Iceborn sarà disponibile dal prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC arriverà il prossimo inverno.