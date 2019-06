Huawei: taglio allo sviluppo degli smartphone?

Dopo il recente ban da parte di Google per Huawei sono iniziati a sorgere una lunga serie di problemi, legati alla disponibilità delle forniture hardware e software. Secondo una fonte vicina alla materia sembra proprio che la casa cinese abbia deciso di effettuare un taglio alla produzione dei suoi smartphone.

Huawei potrebbe effettuare dei tagli alla produzione dei suoi smartphone

Secondo quanto riportato da South China Morning Post difatti la casa cinese avrebbe ordinato la produzione di un numero inferiore di smartphone al suo partner di manifattura Foxconn. In base a quanto affermato si potrebbe pensare che Huawei si trovi in una situazione ancora più drastica rispetto a quanto si potesse immaginare, ma la fonte ha in seguito rilasciato dichiarazioni in un certo senso rassicuranti. Secondo queste ultime infatti non è chiaro se la richiesta di riduzione sia riferita ad un periodo di tempo limitato o indeterminato, oltre al fatto che i produttori smartphone posseggono una tabella di marcia con momenti di flessibilità, all’interno del quale Foxconn potrebbe trovarsi proprio in questo periodo.

Non rimane quindi altro che attendere dichiarazioni ufficiali dall’azienda in merito alla questione e sperare per il meglio.