AI The Somnium Files: pubblicati nuovi screenshot

Qualche giorno fa eravamo rimasti con il gameplay trailer di AI The Somnium Files, avventura thriller di Spike Chunsoft. Poco fa invece, l’azienda giapponese ha pubblicato una serie di screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia. Le immagini si concentrano prevalentemente sulla parte investigativa del gioco.

AI The Somnium Files: interrogatori e raggi X

L’interrogatorio consente di ascoltare i testimoni chiave, identificare le prove e approfondire la comprensione del caso in base alle conversazioni. Ci sono anche delle abilità speciali grazie ad un dispositivo chiamato AI-Ball, che permette di fare zoom, termografie e raggi X. Ci sono anche quick time event in cui bisogna agire rapidamente. Vi ricordiamo che il titolo del director Kotaro Uchikoshi (serie Zero Escape) arriverà il 17 settembre su PC (via Steam), e il 20 settembre su PlayStation 4 e Nintendo Switch.