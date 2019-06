Samsung: svelata la nuova linea Notebook 7

Samsung ha da poco ufficialmente svelato la sua nuova linea laptop Notebook 7. Si tratta di 2 varianti dello stesso device, dotate di un display da 13 e 15 pollici, il cui aspetto e rifinitura appaiono ispirati in maniera considerevole ai concorrenti Apple Macbook Pro.

Come detto poc’anzi entrambi i dispositivi risultano quasi identici ai laptop Apple, sia dal punto di vista estetico che della rifinitura dei materiali, fino ad includere una tastiera dal medesimo layout. A differenza dei Macbook Pro tuttavia in entrambi i modelli sono presenti una lunga serie di porte, tra cui una USB 3.0, una USB-C, una HDMI ed uno slot microSD, ma non una ethernet. Entrambi i prodotti saranno rilasciati il 26 luglio prossimo negli Stati Uniti a partire da 999 dollari, con un processore Intel Core di ottava generazione, 8GB di RAM, display da 1080p e un sensore per impronte digitale. La versione da 15 pollici potrà includere anche una scheda grafica Geforce MX250 ed un SSD aggiuntivo.

I nuovi Notebook 7 di Samsung includeranno diverse caratteristiche interessanti

Infine Samsung ha in serbo un ulteriore modello, pensato per il mondo del gaming, ovvero il Notebook 7 Force. Quest’ultimo, dal colore nero metallico, disporrà di scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650, 16GB di RAM, una porta Ethernet, 2 slot per espansione di memoria e batteria da 43Wh. Esso sarà venduto a 1499 dollari.