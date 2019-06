Dragon Quest Walk: rivelato il titolo per dispositivi mobile

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che Square Enix era pronta ad annunciare un nuovo titolo della serie Dragon Quest. Come promesso dall’azienda giapponese, quando qui in Italia erano le quattro di mattina, è stata svelata quella che è stata definita come un’esperienza che non si era mai vista nella serie. Ecco dunque Dragon Quest Walk, titolo per Android e iOS con la realtà aumentata.

Dragon Quest Walk: ancora nessuna conferma per l’occidente

Al momento l’esperienza simil Pokemon Go è confermata solo per il Giappone, con uscita entro la fine del 2019. Dall’11 giugno sarà disponibile anche una fase beta riservata a 20 mila persone. Qui sotto potete vedere il trailer che presenta il gioco, e una fase di gameplay di quasi venti minuti avvenuta durante l’evento di presentazione.