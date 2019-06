Stadia Connect: annunciata la conferenza dedicata a Stadia

Dopo svariati rumor sulla possibile conferenza focalizzata su Stadia, Google terrà una live streaming relativa ad essa, denominata Stadia Connect, in cui verranno rivelate informazioni dettagliate sulla piattaforma in questione.

Veniamo a conoscenza da parte della compagnia che la conferenza si svolgerà giovedì 6 giugno alle 16:00 italiane. Nella live saranno annunciate tre importanti informazioni: prezzo dell’abbonamento, i nuovi giochi che usciranno sulla piattaforma e la tanto attesa data di lancio.

Prima di concludere, vi ricordiamo che potete seguire in diretta l’evento direttamente su YouTube. Siete ansiosi di seguire la conferenza incentrata su Stadia? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

Some news can't wait for #E3.

Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more → https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k

— Stadia (@GoogleStadia) June 3, 2019