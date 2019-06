Age of Empires 2 Definitive Edition verrà mostrato all’E3 2019

Age of Empires 2 Definitive Edition, la nuova edizione dell’iconico gioco strategico in tempo reale, è stato confermato ufficialmente all’E3 2019. Il gioco verrà infatti mostrato in occasione della conferenza E3 di Microsoft, come suggerito dall’account ufficiale Twitter del franchise, che vi proponiamo in calce alla notizia.

Il titolo potrà inoltre essere provato tramite le apposite postazioni dislocate all’interno dei padiglioni della fiera di Los Angeles. Questo ci fa pensare che il gioco sia quasi pronto per essere pubblicato su PC. L’appuntamento dunque è fissato per il 9 giugno alle ore 22:00 italiane, quando Microsoft terrà la propria conferenza E3, dove ci aspettano quattordici titoli first party.

Tune in to the Microsoft Keynote presentation at #E32019, then come visit us on the show floor to be the first to play the new Age of Empires II: Definitive Edition! You can also share your E3 hype (and help wololo the world) using the #E3Empires hashtag! https://t.co/oHRFyKotOA

— AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) June 3, 2019