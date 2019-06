Rainbow Six Siege non avrà sequel, lo conferma Ubisoft

Rainbow Six Siege è attualmente disponibile e dunque giocabile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ogni anno però all’E3 in molti si aspettano l’annuncio del sequel dello sparatutto in prima persona, annuncio che puntualmente non arriva. Ubisoft ha deciso di parlare ufficialmente, specificando che il titolo non riceverà mai un sequel ma verrà supportato ancora per molti anni con nuovi contenuti.

Rainbow Six Siege arriverà anche su console next-gen

Il brand manager Alexander Remy ha confermato tutto ciò al Daily Star, specificando che in futuro si punta a permettere a tutti gli utenti delle diverse piattaforme di giocare negli stessi match tramite la funzione cross-gen. Inoltre, il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett (questo ha lasciato intendere): non si tratterà di un nuovo capitolo della serie ma dello stesso FPS, ma in versione next-gen.

