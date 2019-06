La Torre Nera: Ron Howard ammette che non è andato come sperava

La Torre Nera, adattamento dell’omonima saga di Stephen King, diretto da Nikolaj Arcel (Royal Affair), non ha conquistato il box office, probabilmente per non essere riuscito a catturare l’anima dei romanzi. Dopo due anni, il celebre filmaker Ron Howard, produttore della pellicola, si è espresso sulla realizzazione.

La Torre Nera: come poteva essere migliorato

In un’intervista, tenuta durante Happy Sad Confused, l’artista ha ammesso che in effetti il lungometraggio poteva essere migliorato tantissimo, magari con uno stile più dark e oscuro. Allo stesso modo, anche l’ideazione di una serie tv fin dall’inizio avrebbe giovato. E voi che ne pensate? Siete d’accordo con Ron Howard? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

