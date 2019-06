Quentin Tarantino sta lavorando al sequel di Django Unchained

Quentin Tarantino è tornato di recente alla ribalta grazie al suo ultimo lungometraggio, Once Upon a Time in Hollywood (qui trovate il secondo trailer ufficiale), presentato di recente al Festival di Cannes. Ma da delle fonti sembra che il filmaker americano stia lavorando ad un altro interessante progetto…

Quentin Tarantino e il suo nuovo lavoro

Come comunicato da Collider, è emersa la notizia che il maestro del pulp sta collaborando con il comico Jerrod Carmichael alla scrittura dell’adattamento di Django/Zorro, il fumetto sequel dell’omonima opera di Tarantino. Nella realizzazione cartacea vi è un team up tra il pistolero e Diego de la Vega, che affronteranno insieme una nuova avventura. Attualmente non ci sono molte informazioni sul progetto, ma è probabile che l’artista noto per Pulp Fiction e Kill Bill non sarà il regista. Vi informeremo non appena ci saranno dettagli aggiuntivi.