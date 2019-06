Netflix riprenderà alcuni film Disney solo nel 2026

Netflix è ancora la piattaforma streaming più potente del mondo dell’intrattenimento, ma dovrà ovviamente farà i conti, a novembre, con l’uscita di Disney Plus, che arriverà negli Stati Uniti. Il device della colossale company americana porterà un parco titoli incredibile, in quanto sarà tutto il catalogo proprietario della casa.

Netflix avrà una piccolissima rivincita

Ma c’è una piccola novità. In base ad un report diffuso da Bloomberg, tutti le realizzazioni Disney uscite tra gennaio del 2016 e dicembre 2018 torneranno a essere disponibili in licenza su Netflix nel 2026. Una minuscola vittoria per il servizio che si starà sicuramente armando per i prossimi mesi: la guerra del piccolo schermo è quasi cominciata.