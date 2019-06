E3 2019: Square Enix fra Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts e Avengers

L’evento più importante nel mondo dei videogiochi si sta avvicinando e uno dei maggiori colossi del settore non poteva di certo mancare. Nonostante gli ultimi anni un po’ in sordina, Square Enix ha annunciato che sarà presente all’E3 2019 con tante gustose novità da presentare ufficialmente ai fan sparsi per tutto il globo. Noi, naturalmente, non vediamo l’ora di poter tornare a sognare con i diversi titoli caratterizzati dallo stile inconfondibile della casa nipponica. Un ritorno in grande stile, atteso e agognato, se si considera che Square Enix aveva annunciato il suo ritiro dalle tradizionali conferenze dall’edizione 2016 della famosa convention, una decisione presa sulla base del calo di ritmo che aveva contraddistinto le edizioni precedenti. Il suo ritiro aveva causato malcontenti ma il presidente Matsuda ha sfruttato questi anni per rivedere completamente il modello comunicativo della compagnia. Non ci stupiremmo, quindi, di vedere quest’anno meno parole e pochi discorsoni interminabili, per dare maggiore spazio a quello che davvero ci interessa: le novità per i mesi a venire. Nell’attesa di vedere quali titoli ci regalerà questo mostro sacro dell’intrattenimento videoludico, magari con trailer accattivanti e qualche filmato di gameplay, possiamo soltanto provare a immaginare cosa verrà presentato l’11 giugno all’E3 2019, alle ore 3:00, ora italiana.

Final Fantasy VII sta tornando in grande stile

Final Fantasy VII Remake prende corpo

Inutile dire che tra i titoli più attesi tra le fila di Square Enix, c’è Final Fantasy VII Remake. Il simbolo più rappresentativo dei GDR anni ’90 e forse di tutti i tempi, da tempo ormai si sta preparando a tornare con una forma innovativa, per stupire e far sognare ancora una volta i videogiocatori di tutto il mondo. Cloud & Co. avevano già fatto parlare di loro allo scorso State of Play, durante il quale avevamo potuto ammirare alcune sequenze video in pieno stile Final Fantasy. Il montaggio veloce del trailer ha rispettato pienamente la nuova strategia comunicativa della casa madre, riuscendo a stupire senza raccontare troppo, catturando l’attenzione e scatenando curiosità e interesse. Vedere muovere i primi passi a Cloud e Sephirot nella nuova veste grafica, è stata indubbiamente una grande emozione, ma purtroppo di gameplay c’era veramente poco.

Durante l’E3 2019, quindi, ci aspettiamo di trovare trovare un filmato che ci mostri in maniera più approfondita come Square Enix abbia deciso di rinnovare questo titolo che riesce ancora a far parlare di sé e che ha fan sparsi per il globo, nonostante siano passati più di 20 anni. Un vero e proprio gameplay che ci mostri le dinamiche di gioco, oltre che permetterci di fare un’analisi approfondita, potrebbe essere molto apprezzato. Avere finalmente una data ufficiale e definitiva per il titolo, inoltre, sarebbe un bellissimo regalo da parte di Matsuda. A parte le speranze e i sogni, però, segnate sul calendario la data di presentazione di Square Enix all’E9 perché si vocifera che al suo termine, sarà disponibile una versione demo del gioco su Playstation Store. Nel frattempo, se siete ancora fra i pochi che non hanno minima idea di cosa stiamo parlando, correte subito a studiare e non fatevi trovare impreparati per questo grande remake.

Avengers: una serie davvero Infinity

Era il lontano 2017 quando un video poco chiaro ma molto evocativo ci faceva rimanere a bocca aperta. In questo breve filmato, poche inquadrature strette riuscivano a far presagire un futuro dove Square Enix e Marvel univano le forze per regalare al mondo un piccolo gioiello videoludico. Da quel momento, poche informazioni sono trapelate su quello che è stato definito solamente come The Avengers Project, lasciando un velo di mistero su tutto ciò che ci saremmo dovuto aspettare da questa strana ma inevitabile accoppiata. Le voci di corridoio si rincorrevano, soprattutto sulla base di quello che avevano potuto osservare: le armi degli eroi che avevano scelto di unirsi per proteggere l’umanità, a terra, simbolo palese di una loro sconfitta. Ora, dopo qualche film in più, possiamo comprendere meglio come il titolo sia fortemente legato alla saga di Thanos. E per chi avesse ancora qualche dubbio, il team di Matsuda ha postato ultimamente un’immagine criptica ma che richiama palesemente all’ultimo colossal di casa Marvel. I quadri appesi alla parete presenti, infatti, sembrano richiamare le Gemme dell’Infinito, facendoci presagire novità sul progetto Avengers al prossimo E3.

Nel frattempo, facciamo un po’ di ordine tra le notizie che siamo riusciti a recuperare. Questo atteso e intrigante videogioco che dona nuova linfa a una saga che sembrava ormai conclusa, vedrà Eidos Montreal, casa famosa per aver riportato in vita la sexy eroina Lara Croft, e Crystal Dynamics a supporto dello sviluppo. Al centro del gioco ci saranno sicuramente numerosi scontri corpo a corpo ma dovremmo poter gestire anche una forte componente stealth, poco comune all’interno di questo genere di titoli ma sicuramente stimolante. Il tutto sarà condito da una forte narrazione cinematografica che dovrebbe rendere il tutto più coinvolgente e accattivante, oltre che mantenere un forte legame con i film usciti in sala. Purtroppo sembra che tutto questo sarà destinato ai gamer della next gen, ma all’E3 2019 c’è sempre spazio per i sogni e speriamo di poterlo avere a disposizione anche sulle console attuali.

Kingdom Hearts torna a far parlare di sé

Durante l’edizione 2019, Final Fantasy VII non dovrebbe essere l’unico grande ritorno di casa Square Enix. Nonostante il terzo capitolo uscito da poco fosse considerato l’ultimo della saga, Kingdom Hearts potrebbe tornare in grande stile. Già un mese fa, infatti, il disegnatore e director Tetsuya Nomura aveva annunciato un revival di Sora e i suoi amici Disney, in un’edizione tutta speciale dell’ultimo nato della saga del Keyblade. Kingdom Hearts III: ReMIND sarà un Director’s Cut del videogioco dove potremo giocare uno scenario inedito, confrontarci con boss segreti e vivere nuovi episodi. In questa specie di completamento della precedente edizione, sorge spontaneo chiedersi se sarà presente anche una chiave di lettura differente di tutta la saga ambientata nei mondi Disney. Nell’attesa, possiamo solo sperare che venga comunicata la data di lancio di questa interessante edizione.

Questa però non è la sola novità legata al mondo di Kingdom Hearts. I precedenti titoli, compresi i sottocapitoli che hanno reso meno dolorosa la lunga attesa dell’ultima fatica Square-Disney, potrebbero tornare in grande stile su una console del tutto inaspettata: Nintendo Switch. Aspettate ad esultare perché anche se questo passaggio fa ancora parte della categoria “rumors”, un solo dato è stato ufficializzato: se la notizia fosse confermata, non includerebbe in ogni caso Kingdom Hearts 3. L’ultimo capitolo, infatti, richiederebbe dei compromessi inaccettabili per poter passare all’innovativa console portatile. Mentre aspettiamo di scoprire la veridicità su questo interessante porting massivo, andiamo ad approfondire il possibile matrimonio tra le due società videoludiche giapponesi.

Dragon Quest e il rapporto con Nintendo

Ebbene si, sembra proprio che i dissapori tra Square Enix e Nintendo siano acqua passata. La società di Matsuda, infatti, dopo aver preso ispirazione per la propria comunicazione dalla casa madre di Super Mario, ha deciso di riaprire anche i porti, permettendo ad alcuni suoi titoli di punta di sbarcare direttamente sulla moderna Nintendo Switch. Di Kingdom Hearts pronto a incantare i gamer della grande N, vi abbiamo già parlato, ma non sono solamente Sora & Co. ad aver già pronto il passaporto. Anche Dragon Quest sta per arrivare e promette tante ore di divertimento.

L’accoppiata Square Enix – Nintendo porterà a grandi cose

La fortunata serie caratterizzata dallo stile di disegno tipico del creatore di Dragon Ball Akira Toriyama, è sicuramente tra i piccoli capolavori di casa Square Enix e prossimamente potrebbe partire per un viaggio alla volta di terra Switch. In particolare sono due i titoli che quasi sicuramente appariranno durante la convention: Dragon Quest Builders 2 e Dragon Quest XI S. Il secondo titolo, in particolare, porta con sé diverse interessanti novità che potrebbero dare un look e una giocabilità particolare a tutto il gioco. Si parla infatti di una colonna sonora nuova ma anche di un’interessante modalità con una grafica a 16 bit molto vintage. Dopo il porting già annunciato di diversi titoli Final Fantasy verso la rossa mini console, l’E3 2019 ci sembra proprio il momento ideale per annunciare la data d’uscita di queste due chicche.

Piccole novità e grandi esclusi

Fino ad ora ci siamo concentrati sui titoli più attesi e le colonne portanti di casa Square Enix, ma questo non vuol dire che non ci aspettiamo di avere maggiori informazioni su molti altri prodotti. La data di uscita di Life is Strange 2, ad esempio, il 22 agosto, si avvicina sempre più rapidamente e quindi non sarebbe per nulla strano trovare un nuovo video che catturi l’interesse per questo affascinante titolo. Ciò di cui non siamo sicuri è di poter avere maggiori informazioni sullo stato di sviluppo dell’affascinante e poetico Babylon’s Fall. Dopo l’intrigante trailer che ci ha stregato con la sua tipica ma allo stesso tempo originale atmosfera fantasy, non si hanno più avute notizie e speriamo quindi che il silenzio sia dovuto al lancio di un gameplay e magari anche di una possibile data d’uscita.

Tra le grandi attese c’è un fuori programma assolutamente di gran pregio. Poche ore fa, infatti, Square Enix ha divulgato un interessante teaser trailer su un progetto che fino a ora era passato in sordina: Outriders. Nel filmato possiamo ammirare una donna che sembra svegliarsi da una capsula criogenica. Dopo questo strano ritorno alla vita, veniamo semplicemente invitati alla presentazione Square Enix all’E3. Una gustosa novità, quindi, che la casa produttrice ha iniziato a pubblicizzare dallo scorso mese. La pagina ufficiale del gioco su Facebook, infatti, è attiva dal 1 maggio dove sono stati pubblicati messaggi piuttosto criptici che raccontano il viaggio di una nave interstellare chiamata Flores, verso il pianeta Enoch. Quello che ci è dato sapere è che durante il trasporto ci sono stati problemi e una parte delle celle criogeniche sono andate perdute. Per conoscere il destino di questo viaggio nello spazio, possiamo solo aspettare l’11 giugno.

Chi saranno invece i grandi assenti? Diversi sono i titoli che sono stati annunciati più o meno recentemente, primo fra tutti Octopath Traveler 2. Il seguito dell’originale GDR in stile vintage sta già accumulando rumors sul proprio conto ma per certo di tratta di un progetto ancora troppo acerbo per poter avere maggiori info alla convention losangelina. Ancora nessun novità anche sull’atteso sparatutto targato Square Enix e People Can Fly che potrebbe essere addirittura destinato alle console di prossima generazione. La collaborazione fra le due, però, procede a gonfie vele e quindi potrebbe portare a una nascita prematura, permettendoci di goderne in tempi rapidi. Chiudiamo infine con un grande ritorno dalle ceneri: dopo che il marchio è stato rinnovato in Gran Bretagna, si vocifera di un sequel per Parasite Eve II che ci piacerebbe vedere sul palco questo weekend, anche se siamo certi rimarrà un semplice sogno.

Apri gli occhi e svegliati. Questo è Outriders.

Square Enix dimostra di avere grandi obiettivi per il prossimo futuro, determinata a tornare ai vertici della catena videoludica. Le molte collaborazioni interessanti con promettenti case di sviluppo e il legame rinsaldato con Nintendo, sono senz’altro il simbolo di un cambiamento di strategia nella casa nipponica. L’E3 2019 potrebbe essere il momento giusto per dimostrare al mondo che sono tornati e in grande stile. La nuova strategia comunicativa ci racconta una società che vuole ricordare al mondo i fasti del passato, riportando in auge titoli iconici come Final Fantasy VII, Dragon Quest e anche il giovane Kingdom Hearts. Allo stesso tempo, ci dimostra come può essere moderna e attuale con titoli originali del calibro di Babylon’s Fall e Life is Strange 2. Noi siamo in attesa di ascoltare queste storie che molto probabilmente infiammeranno la convention, soprattutto nella speranza che vengano rilasciate maggiori informazioni sul misterioso Avengers Project. Ormai l’E3 si avvicina e a noi non rimane altro da fare che attendere. Presto tutti i veli cadranno e scopriremo cosa ci attenderà il futuro.