World War Z: un trailer per l’aggiornamento The Undead Sea

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, da ieri 3 giugno è disponibile l’aggiornamento The Undead Sea per World War Z, sparatutto in terza persona sviluppato da Saber Interactive ispirato agli omonimi film e libro. Poco fa invece, il publisher Focus Home Interactive ha pubblicato un video che fa una panoramica generale sui contenuti dell’update.

World War Z: tante novità con il nuovo aggiornamento

A parlare, nel video, è il creative director di Saber Interactive, Oliver Hollis, che dopo i ringraziamenti di rito per la grande risposta avuta dal pubblico (più di due milioni di giocatori) ha mostrato le novità all’interno del gioco. La mappa di Tokyo, il nuovo zombie speciale Infector e i miglioramenti effettuati grazie anche ai feedback della community: lobby private, punto di vista della camera (FOV scaling) , possibilità di cambiare lodout durante il PVP, diversi bilanciamenti alle armi e tanto altro (che potete vedere qui).