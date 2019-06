The Surge 2: annunciata la data d’uscita ufficiale

Dopo avervi rivelato la notizia sulla possibile data d’uscita per The Surge 2, apparsa nelle ultime ore sul Microsoft Store, Deck13 e Focus Home Interactive hanno recentemente annunciato che la produzione debutterà finalmente sul mercato dalla giornata del 24 settembre 2019 per PC, Xbox One e PlayStation 4.

The Surge 2: apparsi sul Microsoft Store i bonus preorder

La conferma è arrivata direttamente dalla pagina del gioco ufficiale su Twitter, dove gli utenti potranno entrare in possesso di una copia dedicata all’opera da settembre 2019. Inoltre, il prodotto sarà presente all’E3 2019, grazie al quale i giocatori potranno ammirare le novità del nuovo capitolo sci-fi.

Come se non bastasse, sul Microsoft Store sono stati aperti in anticipo le prenotazioni del gioco, annunciando anche i bonus per coloro che effettueranno il preorder:

L’iconico coltello di Warren da The Surge

L’esclusivo set dell’armatura URBN completa

L’ascia del giudizio URBN

Il drone skimmer URBN

Il suo modulo radar trova-oggetti

Un’esclusiva icona per i messaggi online

