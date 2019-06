Blood & Truth: Sony pubblica un dietro le quinte dedicato alla colonna sonora

Blood & Truth, l’adrenalinico sparatutto in VR di London Studio, è protagonista di un altro trailer rilasciato sul canale YouTube di PlayStation Italia e dedicato al disvelamento di ulteriori dettagli sulla realizzazione del gioco, con particolare riferimento al comparto sonoro comprendente il sound design e alle musiche, elementi importantissimi per un videogioco in realtà virtuale.

Il titolo di London Studio è stato ben accolto dalla critica, ricevendo pareri piuttosto positivi, compreso il nostro. Di seguito vi lasciamo al video: per maggiori dettagli su Blood & Truth, non vi resta che raggiungere questo link.