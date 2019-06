Apple: svelato il nuovo, costosissimo, Mac Pro modulare

Dopo alcune voci al riguardo Apple ha finalmente svelato al WWDC 2019 il nuovo modello del suo Mac Pro. Quest’ultimo si pone come un dispositivo dall’alta potenza di calcolo, studiato per essere sia performante che versatile, grazie alla sua struttura modulare, in grado di fornire moltissima personalizzazione hardware.

Per quanto riguarda l’hardware troviamo il nuovo processore Intel Xeon, il quale può arrivare fino a 28 core e 300W di potenza, con un sistema di raffreddamento decisamente performante. Il Mac Pro presenta poi una memoria di sistema espandibile fino a 1.5TB, suddivisa in 6 canali e 12 slot. Sia sul retro che nella parte superiore del device saranno presenti 2 porte USB-C / Thunderbolt 3, con l’aggiunta di 2 USB-A nella parte posteriore. Grazie alla natura modulare sarà possibile partire dalla GPU Radeon Pro 580X, fino ad arrivare ad avere 4 schede grafiche Radeon Pro Vega II, nel caso lo si desideri, raggiungendo la potenza massima di 56 teraflops, nonché 128GB di RAM. Infine, tra le altre caratteristiche troviamo una potenza energetica massima di 1.4kW, oltre che un sistema di raffreddamento composto da 3 ventole frontali ed un grande dissipatore interno.

Il nuovo Mac Pro offre potenza e flessibilità ad un costo elevato

Il nuovo Mac Pro sarà venduto a partire da questo autunno a partire da 5999 dollari per la versione base. Quest’ultima include 32GB di memoria, un processore octa-core Intel Xeon, scheda grafica Radeon Pro 580X e 256GB di memoria SSD. Oltre al Mac Apple ha poi svelato il monitor XDR in risoluzione 6K da 4999 dollari ed un apposito sostegno magnetico al costo di 999 dollari.