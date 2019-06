Apple: svelato ufficialmente iOS 13

Durante la sua presentazione sul palco del WWDC Apple ha finalmente svelato iOS 13, la nuova versione del sistema operativo della grande mela. Esso presenta non solo caratteristiche leakate poco tempo fa come la dark mode, ma anche una lunga serie di altri miglioramenti all’esperienza utente.

Le novità introdotte da questo futuro aggiornamento sono molteplici e tutte finalizzate all’evoluzione sia grafica che pratica del sistema operativo Apple. Innanzitutto è stata inclusa la già citata dark mode, estesa non solo al sistema operativo in se, ma anche a tutte le applicazioni proprietarie e dock principale. Oltre a ciò troviamo un miglioramento delle performance, con la stessa azienda americana che afferma che le applicazioni si apriranno il doppio più velocemente rispetto al passato. Troviamo poi un’unica app dove sono state unificate tutte le funzioni di ricerca, per semplificare l’esperienza utente ancora di più. iOS 13 ha poi apportato rinnovamenti grafici e funzionali di molte applicazioni, tra cui Apple Mail, Safari, Note e Promemoria ed Apple Maps.

iOS 13 si appresta a modificare radicalmente l’esperienza utente, sia esteticamente che funzionalmente

Infine sono stati inclusi anche dei nuovi strumenti per modificare foto e video a proprio piacimento, andando ad intervenire su una moltitudine di aspetti e sarà inoltre data la possibilità di importare file da archivi di memoria esterni come schede SD l’applicazione per la gestione dei file.