Halo Infinite: all’E3 verrà mostrato in versione next gen

Durante l’imminente E3 di Los Angeles, Microsoft vuole mostrare i muscoli. Sono infatti emersi alcuni dettagli che faranno contenti i fan della console di Redmond. Halo Infinite verrà mostrato in versione next-gen. Stando ad un articolo del portale Thurrott.com, infatti, durante la conferenza il titolo di 343 Industries sarà mostrato con una demo da un PC, che avrà probabilmente una configurazione il più simile possibile a quelle di Scarlett.

Halo Infinite: si aprono le porte della next-gen

Questa presentazione sarà a tutti gli effetti la prima vera porta che spalancherà l’arrivo della prossima generazione di console. E proprio su questo punto è possibile che la conferenza losangelina potrebbe essere il luogo ideale per mostrare il nuovo prodotto dell’azienda di Redmond, Scarlett. E chissà che non vengano mostrati altri titoli che arriveranno sulla nuova console Microsoft in versione next-gen. Per scoprirlo bisognerà attendere il 9 giugno, quando qui in Italia saranno le 22.00.

