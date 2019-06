macOS: annunciato l’aggiornamento Catalina

Oltre al nuovissimo iOS 13, Apple ha svelato Catalina, ultima versione del sistema operativo macOS. Essa ha apportato una lunga serie di miglioramenti funzionali, atti a creare un ecosistema hardware e software ancora più coeso rispetto al passato, soprattutto con gli attuali iPad.

Tra le varie funzioni introdotte, la più importante riguarda sicuramente il supporto su Mac delle applicazioni attualmente presenti su iPad. Apple ha difatti svelato che sarà possibile, tramite semplici strumenti, portare sui Mac le applicazioni iPad desiderate. Oltre a ciò Apple introdurrà le app Apple Music, Podcasts ed Apple TV, andando a rimpiazzare definitivamente iTunes. Troviamo poi la possibilità di utilizzare wireless il proprio iPad come secondo schermo per il Mac, arrivando ad usare il device come tavoletta grafica compatibile con alcune applicazioni.

macOS Catalina presenta diverse nuove funzionalità, che migliorano l’ecosistema Apple

Infine la casa di Cupertino ha aggiunto la possibilità di controllare il proprio Mac utilizzando esclusivamente la propria voce, onde semplificare l’esperienza utente di persone con disabilità, come mostrato dal trailer sottostante.