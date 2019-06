Rocksteady non presenterà il suo nuovo gioco all’E3 2019

Rocksteady Studios sta lavorando su un nuovo gioco, che al momento resta ancora avvolto nel mistero. Non si tratta di una nuova IP dedicata a Superman, questo ormai è assodato, ma a quanto pare neanche nel mese di giugno scopriremo cosa ha in serbo per noi lo studio. È stato infatti comunicato ufficialmente che il titolo in questione non verrà mostrato in occasione dell’E3 2019.

Rocksteady salta Los Angeles

Sefton Hill, capo dello studio di sviluppo, è intervenuto tramite Twitter sia per confermare l’assenza del team all’E3 2019, sia per ribadire per l’ennesima volta che la compagnia sta lavorando sul suo prossimo grande progetto, senza però specificare quando questo verrà mostrato al Mondo. Come detto prima, del gioco non sappiamo praticamente nulla e a quanto pare, l’annuncio verrà diffuso soltanto nel prossimo futuro. A questo punto, le possibilità che possa trattarsi di un titolo next-gen si fanno sempre più probabili.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games