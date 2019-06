Baldur’s Gate III sarà presente all’evento di Google Stadia?

Baldur’s Gate III è già stato oggetto di alcuni rumor arrivati nei giorni scorsi. La sua presenta all’E3 2019 però potrebbe non trovare conferma, ma solo perché una nuova indiscrezione avrebbe anticipato il suo reveal di qualche giorno, più precisamente il 6 giugno, quando si terrà il nuovo evento dedicato a Google Stadia.

Come riferito dall’insider Liam Robertson tramite il suo profilo Twitter, l’RPG di Larian Studios potrebbe far parte della line up degli annunci che verranno diffusi in occasione dello Stadia Connect. Se così fosse, con ogni probabilità il gioco potrebbe ricevere qualche esclusiva temporanea ed essere disponibile solo sulla nuova piattaforma di gaming in streaming di Google. Per adesso però si tratta solo di una voce.

A catch-up for anyone who hasn't been following:

My sources indicated that this was the date and time of the reveal. I also heard that Baldur's Gate III was planned to open the show. With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https://t.co/FjlUPwmQH3

