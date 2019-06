Avengers Endgame: i registi spiegano perché il ban degli spoiler è importante

Avengers Endgame (qui trovate la nostra recensione) è stato un cinecomic colossale, in quanto non solo ha portato su schermo tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere in anni e anni di lungometraggi, ma è riuscito anche a chiudere degnamente un ciclo. Per evitare rivelazioni inopportune, i fratelli Russo, registi dell’opera, hanno imposto il silenzio sul film e adesso hanno spiegato il motivo.

Avengers Endgame: parlano i filmaker

Gli artisti, durante un’intervista per The Hollywood Reporter, hanno dichiarato che il blocco degli spoiler è doveroso per rispetto nei confronti degli altri utenti, in un mondo in cui possiamo controllare agilmente, ma anche malignamente internet. Hanno poi aggiunto che, nonostante gli spettatori vogliano speculare apertamente riguardo la pellicola appena visionata, è giusto che sia concessa una finestra entro la quale concedere di far recuperare il lungometraggio a tutti.