The Dead Don’t Die: la nuova clip con Tilda Swinton

The Dead Don’t Die, nuovo lungometraggio di Jim Jarmusch (Taxisti di notte, Paterson) è stato in concorso di recente al Festival di Cannes e si appresta ad arrivare nelle sale italiane, il 13 giugno. Un mese fa vi avevamo mostrato i poster che raffiguravano i personaggi della realizzazione, in questa news, mentre da qualche ora è stata rilasciata una clip.

The Dead Don’t Die: il breve filmato

Sulla pagina ufficiale Instagram della pellicola, è stato caricato un video di sedici secondi che mostra la peculiare figura interpretata da Tilda Swinton, intenta ad affettare degli zombie con una katana. Se siete curiosi di vedere nel dettaglio le imprese di questa eroina, vi lasciamo al filmato in questione.