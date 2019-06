3 From Hell: il trailer uscirà tra 6 giorni

3 From Hell, film scritto e diretto da Rob Zombie, riprenderà due precedenti pellicole del noto rocker e filmaker americano: La casa dei 1000 corpi (2003) e La casa del diavolo (2005). Attualmente non si hanno molti dettagli sulla trama, ma c’è la certezza che saranno presenti gli antagonisti delle realizzazioni già citate.

3 From Hell: in arrivo il primo filmato

Ma non dovremmo aspettare a lungo per avere qualche informazione in più: come annunciato dallo stesso artista, sulla propria pagina ufficiale Instagram, il trailer del lungometraggio arriverà tra 6 giorni. Mentre attendiamo il video, vi lasciamo al post in questione, che trovate qui sotto alla news.

