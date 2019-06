Persona Q2 New Cinema Labyrinth si mostra nel trailer di lancio occidentale

Persona Q2 New Cinema Labyrinth è il nuovo spin-off della serie RPG sviluppato da Atlus uscito negli ultimi giorni in esclusiva su Nintendo 3DS. In occasione dell’arrivo del titolo anche in Occidente, Nintendo ha rilasciato un trailer di lancio.

Persona Q2 New Cinema Labyrinth: crossover tra i personaggi della serie Persona

Per chi non lo sapesse, questo spin-off di Atlus unisce le meccaniche RPG della serie principale con quelle della serie Etrian Odyssey, presentando un cast di personaggi provenienti da Persona 3, 4 e 5 risultando in un enorme crossover. Nel caso foste interessati al nostro parere sul titolo vi rimandiamo alla nostra recensione. Il gioco è già disponibile in esclusiva su Nintendo 3DS.