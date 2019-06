Bloodstained Ritual of the Night potrà essere completato in 10 ore

Bloodstained Ritual of the Night è il nuovo metroidvania ad opera di ArtPlay e il producer della serie Castlevania Koji Igarashi. Dopo aver presentato i contenuti che verranno rilasciati dopo l’uscita del gioco, oggi sono stati forniti alcuni dettagli sulla longevità dello stesso.

Bloodstained Ritual of the Night: una durata simile a Symphony of the Night

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Gematsu al BitSummer 7 Spirits, Koji Igarashi ha svelato che la durata del titolo metroidvania si attesterà intorno alle 10 ore di gioco. L’ammontare di ore potrebbe aumentare in base alle abilità dei giocatori che, come dichiarato dal producer, dovranno affrontare nemici e boss molto potenti. Tuttavia, le ore utili al completamento del gioco sono in linea con il genere d’appartenenza, considerando che titoli come Castlevania Symphony of the Night sono completabili in circa 8,5 ore. Il gioco sarà disponibile su PS4, Xbox e PC dal prossimo 18 giugno mentre sono Nintendo Switch dal 25.