Trover Saves the Universe: il nuovo trailer è un cross over con Rick & Morty

Trover Saves the Universe è un titolo per PlayStation 4 e PC, usufruibile anche tramite Realtà Virtuale, creato da Adult Swim Games in collaborazione con Justin Roiland creatore della serie Rick & Morty. Data la forte autorialità di Roiland in entrambe le produzioni, non poteva mancare un simpatico siparietto tra il gioco e la serie animata.

Trover saves the Universe: Rick e Morty discutono del gioco

Il nuovo simpatico trailer pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della serie animata di Rick & Morty vede i due protagonisti discutere animatamente sul videogioco appena uscito, in attesa della quarta stagione in arrivo il prossimo novembre. Il gioco è già disponibile su PlayStation 4 e PC via Steam.