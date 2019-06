Koji Igarashi: farei un nuovo Castlevania se Konami me lo chiedesse

Dopo anni di attesa, siamo finalmente prossimi a poter mettere le mani su Bloodstained: Ritual of the Night, il nuovo Metroidvania creato dal veterano del settore Koji Igarashi. Gematsu ha recentemente intervistato Igarashi sul gioco, e nella discussione è sorto il tema di Castlevania.

Koji Igarashi: lavorerei volentieri a un sequel di Aria of Sorrow

Igarashi ha praticamente fatto nascere il genere con Symphony of the Night su PlayStation e Sega Saturn. E come sanno i fan, ci sono ancora alcune storie non complete nella serie di Castlevania che “Iga” potrebbe utilizzare per nuovi capitoli.

Di seguito vediamo nel dettaglio le dichiarazioni rilasciate da Koji Igarashi a Gematsu:

Gematsu: “Se avessi la possibilità di creare un altro Castlevania, che tipo di gioco ti piacerebbe realizzare?”

Igarashi: “Ci sono due episodi che abbiamo che non abbiamo mai completato. Quindi mi piacerebbe finire quelli. ”

Gematsu: “Ti riferisci a qualcuno in particolare?”

Igarashi: In Castlevania: Aria of Sorrow, abbiamo lasciato intendere che Dracula è stato distrutto nel 1999, ma non abbiamo raccontato quella storia. ”

Gematsu: “Quindi se Konami ti facesse un’offerta saresti disposto a lavorarci?

Igarashi: “Certo.”

Bloodstained: Ritual of the Night uscirà su tutte le piattaforme il 18 giugno a eccezione di quella per Nintendo Switch in arrivo il 25 giugno. Avete letto quanto durerà il gioco? Per voi è abbastanza?