PlayStation 5: supporto a monitor 4K a 120 Hz e cross-play con PS4

Sony non parteciperà alla E3 2019 la prossima settimana, ma per tenere alta l’attenzione su di se continua a condividere nuovi particolari su PlayStation 5. Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, in una nuova intervista ha discusso con CNET dei piani di Sony per la sua console Next-Gen.

PlayStation 5: confermata la retrocompatibilità e annunciato il supporto ai 4K a 120 Hz

Ryan ha posto l’accento sul gioco cross-gen e sulla retrocompatibilità. Ciò significa che coloro che acquisteranno una PlayStation 5 potranno continuare a giocare i loro titoli non solo in single player ma pure in multiplayer con gli amici che possiedono ancora PlayStation 4.

Ryan ha anche annunciato che prossima console Sony sarà in grado di supportare il 4K a 120 Hz per coloro che dispongono di TV in grado di visualizzarlo. I 120Hz sono una frequenza di aggiornamento doppia rispetto a quella dei televisori standard.

