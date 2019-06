Pokémon Spada e Scudo si mostrano in un nuovo gameplay trailer, svelata la data di uscita

Pokémon Spada e Scudo si sono mostrati nel nuovo Direct rilasciato su YouTube da Nintendo, il quale ha svelato tanti nuovi dettagli e, come volevano i rumor, annunciato la data di uscita ufficiale.

Pokémon Spada e Scudo: ecco la regione di Galar

Il Direct dedicato ai nuovi capitoli della serie Pokémon si è aperto con un gameplay trailer che ha mostrato i paesaggi e le atmosfere della regione di Galar, immersa nelle nuove Terre Selvagge, ovverosia dei luoghi in cui l’esplorazione e la caccia ai Pokémon saranno influenzate anche dagli avvenimenti atmosferici. Non sono mancate ovviamente delle novità esclusive, con la nuova funzione Dynamax e l’annuncio ufficiale dei nuovi Pokémon leggendari: Zacian e Zamazenta. Inoltre è stato svelato che i due titoli verranno distribuiti il prossimo 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.