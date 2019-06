The Elder Scrolls VI: è un progetto a lungo termine secondo Todd Howard

Todd Howard, parlando con IGN.com, Howard ha dichiarato che l’obiettivo di The Elder Scrolls VI è quello di avere la stessa longevità del quinto capitolo della serie, ancora molto popolare nonostante sia stato rilasciato nel 2011. Per quanto riguarda il periodo trascorso tra l’uscita dei due capitoli Howard ha affermato che è bello creare dell’attesa, e che questa sarà ripagata quando vedremo lo stacco tecnologico che vi è fra i due gioco.

The Elder Scrolls VI: in arrivo solamente su next-gen?

Howard durante l’intervista ha confermato che ci sono grosse probabilità che il sequel di The Elder Scrolls V arrivi solamente su piattaforme next-gen. Si è anche parlato di Starfield, che è in sviluppo presso gli studi nordamericani di Bethesda, ma a proposito di questo titolo è stato dichiarato che ci vorrà ancora del tempo prima che mostrino qualcosa di concreto. Sempre secondo Howard nessuno dei due titoli dovrebbe essere presente all‘E3 2019.

