Pokémon Spada e Scudo: la funzione Dynamax permetterà ai Pokémon di diventare enormi

Si è appena tenuto il Nintendo Direct dedicato all’attesa presentazione più approfondita di Pokémon Spada e Scudo, il nuovo capitolo della serie sviluppato da Game Freak. Durante lo streaming, durato pochi minuti, sono state mostrate alcune novità piuttosto innovative che Spada e Scudo porteranno nel franchise, fra cui la possibilità di esplorare a piacimento enormi distese fra le città con telecamera libera, ma soprattutto si è parlato delle trasformazioni Dynamax.

Pokémon Spada e Scudo: ecco le trasformazioni Dynamax

Quest’ultima è una nuova sorta di megaevoluzione temporanea, di massimo tre turni e attivabile una sola volta per lotta, oltre che mutuata da un concept nato con Pokémon GO. La funzione Dynamax è legata in maniera particolare sia alle palestre della regione di Galar (veri e propri stadi) i cui capipalestra potranno disporre di Pokémon in grado di trasformarsi che andranno contrastati allo stesso modo, ma anche ad alcuni incontri random per le terre selvagge che è possibile affrontare con i propri amici, in una sorta di rievocazione dei raid nel videogioco di Niantic.

Pokémon Spada e Scudo arriveranno in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre 2019. Per maggiori info, qui potete raggiungere il sito ufficiale dei due videogiochi.