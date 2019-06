Dead Cells: annunciata la versione fisica Action Game of the Year

Dead Cells, il titolo action roguelike sviluppato da Motion Twin, ha da poco ricevuto un’espansione gratuita chiamata Rise of the Giants. Le sorprese per l’acclamato titolo indie, però, non finiscono qui perché è stata annunciata una nuova edizione fisica del gioco.

Dead Cells: un’edizione ricca di contenuti

Il publisher Merge Games ha infatti annunciato una nuova edizione fisica per il titolo indie, la quale offrirà molti contenuti fisici. Chiamata Action Game of the Year, questa nuova edizione sarà pubblicata in Europa il prossimo 23 agosto solamente su PlayStation 4 e Nintendo Switch e includerà:

Il gioco con cover reversibile

Un portachiavi raffigurante il protagonista

Un artbook con concept inediti

Il DLC Rise of the Giants già installato

Per una visione più approfondita dei contenuti vi lasciamo al post di annuncio in calce alla notizia.