Beyond Good and Evil 2: mostrate immagini, video e informazioni sul gioco

Ubisoft ha da poco tenuto una live, dove quest’ultima è tornata a parlare di Beyond Good and Evil 2, titolo la cui data d’uscita è ancora sconosciuta. Nella live streaming sono venute a galla informazioni sullo stadio dedicato allo sviluppo, in cui, secondo l’azienda, i feedback forniti della community hanno influito molto, grazie anche allo Space Monkey Program.

Beyond Good and Evil 2: ecco alcuni concept art

Inoltre, nella live sono stati mostrati diversi concept art dedicati alla produzione e al funzionamento del DNA ibrido, difatti, gli essere viventi avranno un ruolo predefinito nella società, incluso il nostro personaggio principale. Lo studio è tornato a ribadire nuovamente come l’esplorazione sarà uno dei pilastri fondamentali dell’intera produzione targata Ubisoft. La compagnia si è notevolmente espansa, includendo nello sviluppo Ubisoft Montpelier, Ubisoft Barcellona, Ubisoft Sofia, Ubisoft Mainz e Ubisoft Bordeaux.

Ci tenevamo a ricordarvi che il prodotto in questione non sarà presente in alcun modo all’E3 2019. Potete ammirare i concept art mostrati nella diretta proprio qui in fondo alla notizia.

