FIFA 20: un leak svela la copertina e la data di uscita

FIFA 20, molto probabilmente come ogni anno, verrà presentato ufficialmente durante l’EA Play di Electronic Arts al prossimo E3. Stando, però, alle ultime indiscrezioni che stanno facendo il giro del web, sarebbero trapelate online la data di uscita e la cover del titolo.

FIFA 20: Neymar sarà la star del gioco

A quanto pare, la nota catena di negozi GameStop avrebbe pubblicato, per poi rimuoverla subito, la scheda ufficiale del gioco di EA Sports, svelando di conseguenza data di uscita e copertina. Sulla cover del prossimo titolo calcistico di Electronic Arts, quindi, sarà presente il giocatore brasiliano Neymar, come potete vedere nell’immagine in calcio alla notizia. La data di uscita, invece, sembrerebbe essere fissata al prossimo 27 settembre. Per quanto la fonte possa essere credibile, queste informazioni sono comunque delle semplici voci di corridoio, pertanto ci teniamo a raccomandarvi di prenderle con la dovuta cautela.