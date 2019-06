Zombie Army 4 Dead War: Amazon rivela il nuovo gioco di Rebellion?

Amazon Spagna ha inserito nel suo catalogo Zombie Army 4: Dead War di Rebellion. Il famoso rivenditore online presenta a listino sia la versione standard che la collector edition per PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di uno spin-off della serie Sniper Elite a che mischia il tema della seconda guerra mondiale con quello degli zombie.

Zombie Army 4 Dead War di Rebellion: World War II e zombie!

Grazie alla descrizione presente su Amazon veniamo a sapere che il gioco sarà ambientato in un’Europa in rovina durante il 1946. Dopo la morte del Führer, le orde di Hitler sono ritornate alla ricerca di qualcosa di misterioso. Il nuovo titolo di Rebellion vedrà la presenza di un modalità per giocatore singolo e il multiplayer, sarà sviluppato dai creatori di Sniper Elite 4.

Visto che Rebellion in precedenza aveva comunicato che avrebbe presentato un nuovo gioco durante il PC Gaming Show all’E3 2019, possiamo presumere che ci sarà anche una versione Steam di Zombie Army 4: Dead War di Rebellion.

