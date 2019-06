iOS 13 sostituirà la funzione 3D touch?

Tra i vari cambiamenti che saranno apportati dal nuovo iOS 13 sicuramente uno di quelli che ha fatto più discutere nelle ultime ore riguarda le funzioni 3D touch. Difatti secondo un report di 9to5Mac pare che gran parte di queste funzionalità saranno sostituite o rimosse.

Le informazioni in questione sono state estratte direttamente dalla beta del sistema operativo in questione, la quale sembrerebbe proprio aver apportato drastici cambiamenti alla già citata funzione. Da quanto emerso non è quindi più possibile accedere a vari aspetti di un’app scorrendo forte verso il basso, poiché tale opzione sarebbe stata sostituita con una semplice pressione prolungata, similmente a quanto già fatto dal rivale Android. Oltre a ciò sembra che non sia più possibile ottenere la preview di un link premendo sullo schermo, proprio come risulta impossibile selezionare uno strumento dal menù di una app senza staccare il dito dallo schermo.

iOS 13 potrebbe cambiare drasticamente le funzionalità 3D touch

Tuttavia si tratta pur sempre di una beta, che in quanto tale non rappresenta un prodotto finito, le cui funzionalità potrebbero subire rivisitazioni prima dell’uscita ufficiale.