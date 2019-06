Netflix sta testando un feed simile ad Instagram

A quanto pare Netflix ha deciso di migliorare notevolmente la fruibilità della sua piattaforma, proponendo una funzionalità del tutto nuova sulla sua app mobile. Si tratta, come riportato da un portavoce Netflix su Variety, di un sistema di feed a scorrimento, simile a quello adottato da Instagram.

Il rappresentante ha quindi commentato nel dettaglio la funzionalità in questione, la quale è al momento in fase di testing su alcuni dispositivi sparsi in tutto il mondo:

Stiamo testando un feed contenente extra video nella nostra app mobile, in modo da aiutare i nostri fan a connettersi molto più profondamente con i titoli che amano e per fargli scoprire dei nuovi da guardare. Questi test generalmente variano in base al periodo di tempo e alle regioni, e potrebbero non divenire permanenti.

Secondo quanto riportato da Variety inoltre i video partono automaticamente, ma senza la presenza del suono, mentre le immagini possono essere osservate scorrendole una ad una orizzontalmente.

Netflix potrebbe adottare un approccio mobile simile ad un social

Appare quindi molto evidente l’impegno impiegato dalla piattaforma streaming per migliorare ancora di più l’esperienza utente, rendendola più simile ad un social. Non rimane quindi che attendere che tale funzionalità divenga permanente e sperare per il meglio.