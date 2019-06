iOS 13: Siri potrà aprire applicazioni audio third party

Nuove informazioni emergono sulle nuove funzionalità che iOS 13 potrebbe introdurre. Questa volta si parla dell’arcinoto assistente vocale Siri, il quale potrebbe finalmente ottenere una funzionalità tanto desiderata. Difatti secondo MacRumors l’assistente potrebbe essere in grado di interagire con app musicali di terze parti.

In iOS Siri potrebbe interagire con app musicali di terze parti

In base a quanto riportato sarebbe quindi possibile per gli utenti non solo utilizzare applicazioni proprietarie, ma anche far suonare ad esempio la propria playlist impostata su Spotify. Nel caso tale funzione venisse inclusa nella versione finale di iOS 13 essa rappresenterebbe un notevole miglioramento dell’esperienza utente. Da quel momento l’unico impedimento sarebbe rappresentato dalla volontà delle terze parti di consentire l’utilizzo delle proprie app, che sicuramente gioverebbe ad ambo le parti.

Non rimane quindi altro che attendere dichiarazioni ufficiali in merito alla questione e sperare per il meglio.