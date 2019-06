E3 2019: il pre-order di numerosi titoli misteriosi è apparso su Amazon

L’E3 2019 è davvero alle porte (e noi di GamesVillage lo seguiremo riportandovi tutto) e come accade ogni anno, verranno annunciati numerosi titoli, cui molti poi diventeranno pre-ordinabili presso i retailer di riferimento. Su Amazon UK però sono apparsi già i pre-order di alcuni misteriosi giochi che al momento non hanno ancora una propria identità.

Come riportato tramite Twitter dal noto insider “Wario64”, l’elenco di questi giochi “dummy” è composto da numerosi place-holder che attendono soltanto di essere riempiti dal retailer online. La maggior parte dei giochi in questione verrà annunciata durante la manifestazione di Los Angeles, perché i publisher in questione saranno presenti all’evento con le proprie conferenze. Di seguito l’elenco sei publisher e del rispettivo numero di place-holder misteriosi:

Take Two – 6

Ubisoft – 9

Sony – 8

Koch – 6

Nintendo – 14 (presenti titoli 3DS)

Nintendo Switch Accessories – 2

Activision – 3

Namco – 13

Microsoft – 7

Warner – 5

tons more dummy placeholders on Amazon UK https://t.co/JcftDFPXDV

I'm just listing what I saw was the highest # pic.twitter.com/dCTb0Fx3qA

— Wario64 (@Wario64) June 5, 2019