Redeemer Enhanced Edition: annunciata la data d’uscita

Redeemer Enhanced Edition, il titolo di stampo brawler di Buka Entertainment e Ravenscourt, ha finalmente una data d’uscita. Il gioco è atteso sia in edizione fisica che in formato digitale il prossimo 12 luglio sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Di seguito le meccaniche chiave del gioco e la sinossi.

Redeemer Enhanced Edition: botte da orbi

I giocatori dovranno sconfiggere, hackerare e farti strada tra i nemici usando pugni, martelli, armi da fuoco e persino l’ambiente circostante. Giocando nei panni di Vasily, ex operatore d’élite per il più grande produttore di armi cibernetiche al mondo, scappato in un monastero isolato quando l’azienda ha deciso di trasformarlo in uno dei suoi soldati cyborg. Per 20 anni ha cercato di trovare pace e armonia tra gli altri monaci fino a quando l’azienda di armi l’ha trovato e ora si sta avvicinando alla posizione di Vasily.

Redeemer Enhanced Edition: caratteristiche principali

Azione intensa: elimina i nemici usando un’ampia gamma di armi da fuoco e armi da mischia, compresi coltelli da combattimento, manganelli, asce infuocate, martelli e molto altro.

Kill system: usa tre diversi tipi di uccisioni per eliminare senza pietà i nemici. Sconfiggili furtivamente o sfrutta l’ambiente circostante; usa le tue abilità in combattimento per abbattere i tuoi avversari

Disarm-or-dismember system: utilizza mosse di combattimento uniche per disarmare i nemici o per smembrarli a piacimento e utilizza le loro membra come armi da mischia.

Parry System: Difenditi mentre abbatti i tuoi nemici. Impara i movimenti e i modelli di attacco di diversi tipi di nemici per perfezionare la tua parata.

Una storia incredibile: Scopri il passato di Vasily e vivi un viaggio di tradimento e redenzione.

Co-op mode: Gioca con i tuoi amici in modalità co-op su una console.

Leveling: Il livellamento nel gioco è basato su un graduale miglioramento delle abilità di battaglia – le competenze del personaggio con una determinata abilità migliorano praticando diversi attacchi: calci, pugni, armi da mischia leggere o pesanti, pistole, fucili, mitragliatrici, fucili d’assalto o pistole al plasma.

Perks system: Hai 50 modi per migliorare l’efficienza di uccisione di Vasily. Espandi le sue abilità dopo ogni vittoria. Usa nuovi incredibili benefici per i combattimenti: electro punches, dragon breath kicks, plasma esplosivo, flame bullets, etc.

