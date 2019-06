Tom Holland conferma un informazione dell’ultimo trailer di Spider-Man

Tom Holland, l’attore che attualmente sta ricoprendo i panni dell’Uomo Ragno nel MCU, è molto chiacchierone: a causa di un suo spoiler, infatti, è stato penalizzato dai fratelli Russo, che non gli hanno reso disponibile tutto il copione di Endgame.

Tom Holland ha parlato di Far From Home

Qualche ora fa l’artista, rispondendo su Twitter, ha confermato un dettaglio contenuto nel trailer di Spider-Man Far From Home cioè il fatto che lo schiocco di Thanos ha creato delle realtà alternative, e in una di queste proviene Mysterio, l’atipico co-protagonista del nuovo lungometraggio Marvel. Non è ancora chiaro se l’antagonista di Peter Parker nei fumetti combatterà nella pellicola con i buoni solo per ingannarli o se sarà effettivamente un alleato fino alla fine. Il 10 luglio lo scopriremo sicuramente.