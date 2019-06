A Quiet Place 2: Brian Tyree Henry è in trattative per il casting

A Quiet Place 2, del quale è stata anticipata la data di uscita al cinema, continuerà la storia presentata nel primo capitolo, anch’esso diretto da John Krasinski. Nonostante si sappia quando effettivamente arriverà, tutto il resto è ancora ignoto, come la trama e parte del cast che sarà presente.

A Quiet Place 2: un attore forse si aggiunge al progetto

Il sito The Wrap ha però comunicato la notizia che l’attore Brian Tyree Henry (Widows – Eredità criminale, Se la strada potesse parlare) sta trattando per essere inserito tra gli interpreti del film, in un ruolo non identificato. Vedremo se ci saranno dettagli ulteriori nei prossimi mesi.