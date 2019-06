Borderlands 2: confermati i rumor sul nuovo DLC incentrato su Lilith

Borderlands 2 sarebbe ancora nella mente di Gearbox Software anche dopo anni dall’uscita. Secondo gli ultimi rumor, infatti, in attesa del terzo capitolo, il gioco avrebbe ricevuto un nuovo contenuto aggiuntivo che avrebbe fatto da ponte tra i due titoli. A quanto pare, quei rumori erano veritieri.

Borderlands 2: il contenuto aggiuntivo sarà disponibile dal 10 giugno, annuncio all’E3?

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, un insider avrebbe svelato che il secondo capitolo della serie looter shooter sviluppata da Gearbox Software avrebbe ricevuto un nuovo DLC chiamato Commander Lilith and the Fight for Sanctuary. Proprio oggi, è comparsa, per poi venire subito rimossa, la pagina Steam dedicata a tale contenuto aggiuntivo che, secondo la piattaforma di Valve, verrà rilasciato il prossimo 10 giugno. Secondo la scheda, il DLC vedrà i giocatori impegnati a difendere Sanctuary da un assedio dopo che la Mappa della Cripta è stata rubata e un gas tossico sta avvelenando tutto Pandora. Saranno presenti nuove aree, nuovo loot, nuove boss fight e un nuovo villain. Infine, il level cap sarà aumentato fino a 80. Molto probabilmente il DLC verrà annunciato durante la conferenza Microsoft al prossimo E3.