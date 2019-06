The Witcher 3: il doppiatore di Geralt stuzzica i fan sulla versione Switch

The Witcher 3 continua ad essere ancora nei pensieri degli appassionati che non possono fare a meno di rivivere le avventure di Geralt di Rivia. Negli ultimi giorni, un rumor riguardante la versione per Nintendo Switch del titolo ha riacceso la scintilla nel cuore dei fan.

The Witcher 3: Geralt di Rivia in versione tascabile

Tra continui rumor, indiscrezioni e smentite, la versione Switch del gioco sviluppato da CD Project Red rimane avvolta nel mistero. A stuzzicare i fan arriva, però, il doppiatore della versione inglese di Geralt di Rivia, Doug Cockle che, in un post sul suo profilo Twitter ufficiale, stuzzica i fan condividendo i rumor e facendo un occhiolino. Ovviamente tutto ciò non conferma nè smentisce una possibile versione del titolo per la console ibrida. Restate con noi per futuri aggiornamenti.